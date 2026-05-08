00:32, 8 мая 2026

Иран обвинил США в нарушении перемирия

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

США, атаковав два иранских танкера, нарушили перемирие. Об этом заявило иранское командование, их заявление приводит BisimchiMedia в своем Telegram-канале.

«Американская агрессорская, террористическая и бандитская армия, нарушив режим прекращения огня, атаковала иранский нефтяной танкер, следовавший из прибрежных вод Ирана в районе Джаск в направлении Ормузского пролива, а также другое судно, заходящее в Ормузский пролив напротив порта Фуджейра в ОАЭ, и одновременно нанесла авиаудары по гражданским районам», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что Вооруженные силы Ирана в ответ обстреляли американские суда к востоку от Ормузского пролива. Командование предупредило, что Исламская Республика даст решительный ответ на любую агрессию.

Ранее сообщалось, что операция США «Проект Свобода» в Ормузском проливе могла приостановиться из-за проблем в ее реализации. По мнению экспертов, Израилю и воинственно настроенным политикам США хотелось бы «додавить» Иран, однако сам американский лидер «колеблется, так как конфликт идет не так, как ему хочется».

