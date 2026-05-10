Интернет и СМИ
10:12, 10 мая 2026Интернет и СМИ

Варламова оштрафовали на 13 миллионов и оставили с заблокированными счетами

Майя Назарова

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) оштрафовала на 13 миллионов рублей за неуплату налогов российского тревел-блогера Илью Варламова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Кроме того, его оставили с заблокированными счетами. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Варламов с этим не согласен. Свой иск к ФНС с требованием признать незаконным решение о привлечении его к ответственности за неуплату налогов он подал в начале мая в Арбитражный суд Москвы.

Как утверждает блогер, штраф в 13 миллионов рублей по задолженности по НДФЛ был начислен неправомерно. В ФНС же разъяснили, что Варламов умышленно уклонялся от уплаты налогов. В связи с этим в конце января ему заблокировали счета, а в мае 2025 года дополнительно назначили штраф в 2 тысячи рублей, который он еще не оплатил.

В России у блогера нет действующего бизнеса. Тем не менее Варламов сохранил статус индивидуального предпринимателя, он продолжает заниматься рекламной деятельностью.

Ранее его заочно приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу более 99,5 миллиона рублей за уклонение от обязанностей иноагента и распространение фейков о российской армии.

