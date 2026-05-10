Россиянин стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ

Российский форвард «Миннесоты» Капризов стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли

Россиянин Кирилл Капризов стал лучшим бомбардиром плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ночь на 10 мая форвард «Миннесоты Уайлд» принимал участие в третьем поединке серии второго раунда с «Колорадо Эвеланш». Его команда выиграла со счетом 5:1, а сам Капризов забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.

Таким образом, 29-летний россиянин набрал 14 (4+10) очков в плей-офф и вышел на первое место в бомбардирской гонке Кубка Стэнли. Следом идут его одноклубник, защитник Куинн Хьюз и форвард «Вегас Голден Найтс» Митчелл Марнер, они набрали по 13 очков.

Ранее одна из самых «русских» команд НХЛ «Каролина Харрикейнз», в составе которой выступают вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин, а также нападающий Андрей Свечников, вышла в полуфинал плей-офф без единого поражения.