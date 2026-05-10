09:35, 10 мая 2026

Стало известно об опережении Россией Запада в важном военном аспекте

MWM: Россия опережает Запад по созданию систем для своих танков
Майя Назарова
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россия опережает Запад по созданию систем для своих танков. Об этом важном военном аспекте стало известно Miltary Watch Magazine (MWM).

В материале издания было указано, что возможности российских танков Т-90М и Т-72Б3М, составляющих основу танкового парка, по борьбе с дронами улучшились с помощью интеграции первой в России системы активной защиты «Арена-М» с конца 2024 года.

В январе этого года была завершена разработка новой версии системы «Арена-М», которая может перехватывать атаки беспилотников и барражирующих боеприпасов. Россия вышла вперед в создании подобных систем для своих танков, утверждает MWM.

Кроме того, в материале указано, что Россия усовершенствовала тепловизоры третьего поколения, комплекс динамической защиты «Реликт», современные системы связи и обмена данными, а также гладкоствольное орудие 2А46М-5.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» подчеркнул, что российские средства противовоздушной обороны работают эффективнее украинских.

