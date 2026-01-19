Реклама

06:02, 19 января 2026Наука и техникаЭксклюзив

Эффективность российских и украинских средств ПВО сравнили

Военный Дандыкин: Российские средства ПВО работают эффективнее украинских
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) работают эффективнее украинских, поэтому оружие Вооруженных сил РФ достигает поставленных целей и уничтожает важные объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об этом специалист сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«Мы используем оружие гораздо эффективнее. Это происходит по тому, что наши средства ПВО эффективнее работают в отличие от даже тех средств ПВО, которые сейчас стянуты под Киевом», — рассказал Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что западные страны испытывают поставляемое ВСУ оружие в зоне спецоперации и дорабатывают его. Одновременно с этим и Россия модернизирует свою технику и снаряды, добавил он.

«Например, у нас есть образцы, которые летят еще дальше, чем уже применяющиеся. Это уже может быть даже не бомба, а может быть гибрид ракеты и бомбы», — заключил Дандыкин.

Ранее Армия России уничтожила пусковую установку HIMARS. Об этом сообщило Минобороны. Российские средства разведки засекли HIMARS в районе населенного пункта Хлопяники Черниговской области. После этого по выявленной цели отработали беспилотники «Герань». Установка HIMARS была уничтожена вместе с расчетом, подчеркнули в военном ведомстве.

