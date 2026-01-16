Реклама

15:01, 16 января 2026Россия

Армия России уничтожила пусковую установку HIMARS

Минобороны сообщило об уничтожении пусковой установки HIMARS в зоне СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Армия России уничтожила пусковую установку HIMARS. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Российские средства разведки засекли HIMARS в районе населенного пункта Хлопяники Черниговской области. После этого по выявленной цели отработали беспилотники «Герань».

Установка HIMARS была уничтожена вместе с расчетом, подчеркнули в военном ведомстве.

Тем временем российские войска продолжают наступление в зоне СВО. 16 января Минобороны сообщило о занятии населенного пункта Жовтневое Запорожской области. ВСУ выбили из него бойцы группировки войск «Восток».

