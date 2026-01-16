Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:41, 16 января 2026Россия

Армия России заняла населенный пункт в Запорожской области

Минобороны России заявило о контроле над селом Жовтневое Запорожской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль село Жовтневое Запорожской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Восток». Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям семи бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады теробороны.

По данным Минобороны России, за неделю Киев потерял в зоне ответственности группировки более 1665 военнослужащих, 74 автомобиля, 30 боевых бронемашин и 8 орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Кроме того, ведомство сообщило о взятии под контроль Закотного в Донецкой народной республике.

12 января Минобороны также отчиталось, что подразделения группировки войск «Днепр» заняли село Новобойковское Запорожской области. А 9 января сообщалось о контроле над запорожским селом Зеленое

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на призыв Польши о компенсации от Москвы за действия СССР

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Долиной предрекли полную отмену концертной деятельности

    Юная россиянка вместе с сожителем матери расправилась со своей бабушкой ради госнаграды

    ВСУ атаковали ТЭС и подстанцию в российском приграничье

    Названы три пути США для контроля над Гренландией

    Эксперты разошлись во мнении о перспективах альтернативного ввоза в Россию

    Жена-украинка предлагала сдаться ВСУ участнику «Бахмутской мясорубки»

    Раскрыт секрет сохранения ясности ума в пожилом возрасте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok