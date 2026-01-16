Минобороны России заявило о контроле над селом Жовтневое Запорожской области

Российская армия взяла под контроль село Жовтневое Запорожской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Восток». Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям семи бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады теробороны.

По данным Минобороны России, за неделю Киев потерял в зоне ответственности группировки более 1665 военнослужащих, 74 автомобиля, 30 боевых бронемашин и 8 орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Кроме того, ведомство сообщило о взятии под контроль Закотного в Донецкой народной республике.

12 января Минобороны также отчиталось, что подразделения группировки войск «Днепр» заняли село Новобойковское Запорожской области. А 9 января сообщалось о контроле над запорожским селом Зеленое