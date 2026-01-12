Реклама

Россия
14:20, 12 января 2026Россия

Армия России заняла населенный пункт в Запорожской области

Минобороны России заявило о контроле над Новобойковским в Запорожской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль Новобойковское в Запорожской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения группировки войск «Днепр». Бойцы также нанесли поражение формированиям двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Кирово, Орехов и Юрковка Запорожской области, а также Садовое Херсонской области.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности «Днепра» до 50 военнослужащих, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Восток» заняли село Зеленое Запорожской области. До этого бойцы также взяли под контроль село Братское в Днепропетровской области.

