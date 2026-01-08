Реклама

Россия
12:22, 8 января 2026Россия

ВС России взяли под контроль Братское в Днепропетровской области

Минобороны: ВС России взяли под контроль Братское в Днепропетровской области
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Братское в Днепропетровской области. Об этом заявили в Минобороны РФ, сообщает ТАСС.

Уточняется, что боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток».

«Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Братское Днепропетровской области», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее российские военные заняли населенный пункт Грабовское в Сумской области. По информации российского военного ведомства, село удалось взять под контроль благодаря действиям подразделений группировки войск «Север».

