Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт Запорожской области

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль село Зеленое в Запорожской области

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Зеленое в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения спецоперации.

За неделю под контроль армии России перешли пять населенных пунктов. Также, по информации ведомства, ВС РФ нанесли массированный и четыре групповых удара по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики.

Кроме того, российские военнослужащие активно наступают на территории Днепропетровской области — там 8 января бойцы взяли под контроль село Братское.