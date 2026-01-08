Реклама

Стало известно о продвижении российских военных в Запорожской области

Советник Кимаковский: ВС РФ продвигаются от Гуляйполя к Железнодорожному
Марина Совина
Фото: Unsplash

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что подразделения группировки войск «Восток» продвигаются в северной части Запорожской области. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Соловьев Live».

Кимаковский уточнил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) продвигаются от Гуляйполя к населенному пункту Железнодорожное, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются концентрировать резервы. Он добавил, что российские военные продвинулись вперед севернее Гуляйполя у Терноватого.

«Там наши достаточно серьезно давят противника и уже захватили на реке Гайчур плацдармы и с севера, и с юга от этого населенного пункта», — заключил он.

О взятии ВС РФ Гуляйполя сообщалось 28 декабря. Информацию об этом подтвердили в Минобороны РФ. В ведомстве сообщили, что подразделения группировки «Центр» освободили Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в ДНР.

