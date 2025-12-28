Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:31, 28 декабря 2025Россия

Российские военные взяли под контроль Гуляйполе

Минобороны РФ: Группировка войск «Восток» завершила освобождение Гуляйполя
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские военные завершили освобождение Гуляйполя в Запорожской области. О взятии под контроль населенного пункта заявило 28 декабря Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника», — констатировали в ведомстве.

Также там сообщили, что подразделения группировки «Центр» освободили Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в ДНР.

Ранее в Запорожской области заявили, что российские вооруженные силы сумели освободить Гуляйполе, прибегнув к тактике взятия полей обеспечения ВСУ. По словам местного депутата Степана Кувачева, такие действия позволяют выполнять поставленные задачи с минимальными потерями, и это уже становится тенденцией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и Индия запланировали сотрудничество в сфере кино и сериалов

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыто значение взятия Гуляйполя для урегулирования конфликта на Украине

    Россиянка побывала на лучшем острове Азии и раскрыла стоимость поездки

    Госкомиссия разрешила запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 52 спутниками

    Российские военные взяли под контроль Гуляйполе

    Аналитики проанализировали YouTube на наличие ИИ-контента

    Латвия вновь продлила запрет на полеты вблизи границы с Россией

    Нетаньяху улетел в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok