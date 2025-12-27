Кувачев: Гуляйполе освободили благодаря тактике взятия полей обеспечения ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России сумели освободить Гуляйполе, прибегнув к тактике взятия полей обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил депутат заксобрания Запорожской области Степан Кувачев в беседе с ТАСС

Кувачев пояснил, что такая тактика позволяет выполнять поставленные задачи с минимальными потерями. При этом, по словам депутата, использование этой тактики уже становится тенденцией.

Ранее командующие группировок «Центр» и «Восток» на заседании в одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск сообщили президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль городов Димитров в Донецкой народной республике и Гуляйполе в Запорожской области.