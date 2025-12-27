«Это приговор от Путина». Генштаб объявил о крупных успехах в зоне СВО. Российские войска пробиваются к Славянску

Путину доложили об освобождении Димитрова и Гуляйполя

Командующие группировок «Центр» и «Восток» на заседании в одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск сообщили президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль городов Димитров в Донецкой народной республике (ДНР) и Гуляйполе в Запорожской области.

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов также доложил президенту о взятии под контроль города Степногорск в Запорожской области.

Кроме того, на совещании сообщили, что силы группировки «Центр» освободили от украинских вооруженных формирований населенные пункты Артемовка и Родинское в ДНР.

Президент заявил, что все задачи, поставленные перед российскими вооруженными силами в рамках специальной операции, успешно выполняются согласно плану. Он также отметил, что создание полосы безопасности на границе России и Украины идет с хорошими темпами.

Что касается Димитрова — это серьезный шаг к полному освобождению Донецкой Народной Республики Владимир Путин президент России

Также глава государства озвучил перспективы Вооруженных сил (ВС) России после освобождения города Гуляйполе в Запорожской области. По его словам, это создало условия для дальнейшего продвижения российских войск на запорожском направлении.

Альтернативный способ завершения конфликта на Украине

В ходе совещания Путин заявил, что, если Киев не готов решать конфликт на Украине мирным способом, Россия достигнет поставленных задач через специальную военную операцию. По его словам, сегодня киевский режим не демонстрирует готовности разрешить конфликт мирным путем.

И если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем Владимир Путин президент России

Как считает Путин, боевые действия на Украине не начались бы, если бы в Киеве послушали Россию.

Фото: РИА Новости

Освобождение населенных пунктов стало приговором от Путина

Российский военкор Александр Коц в своем Telegram-канале заявил, что освобождение территорий стало «приговором от Путина».

Короче, отличные новости ждут Зеленского при приземлении в Штатах Александр Коц Военкор «Комсомольской правды»

По его словам, таким образом завершилась одна из самых масштабных операций 2025 года по освобождению Красноармейско-Димитровской агломерации. При этом вторжение в Курскую область не смогло остановить продвижение группировки «Центр».

