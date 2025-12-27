Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:17, 27 декабря 2025Россия

«Это приговор от Путина». Генштаб объявил о крупных успехах в зоне СВО. Российские войска пробиваются к Славянску

Путину доложили об освобождении Димитрова и Гуляйполя
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Командующие группировок «Центр» и «Восток» на заседании в одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск сообщили президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль городов Димитров в Донецкой народной республике (ДНР) и Гуляйполе в Запорожской области.

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов также доложил президенту о взятии под контроль города Степногорск в Запорожской области.

Материалы по теме:
«У него ничего нет, пока я это не одобрю». Трамп анонсировал переговоры с Зеленским и понадеялся на встречу с Путиным
«У него ничего нет, пока я это не одобрю». Трамп анонсировал переговоры с Зеленским и понадеялся на встречу с Путиным
Сегодня
«Ситуация катастрофическая» ВСУ пытаются выйти из окружения в Красноармейске и Димитрове. Почему это удается далеко не всем?
«Ситуация катастрофическая»ВСУ пытаются выйти из окружения в Красноармейске и Димитрове. Почему это удается далеко не всем?
3 декабря 2025
«Украина идет к катастрофе» Оборона ВСУ рухнула еще на одном участке фронта. Почему это может серьезно изменить ход СВО?
«Украина идет к катастрофе»Оборона ВСУ рухнула еще на одном участке фронта. Почему это может серьезно изменить ход СВО?
18 ноября 2025

Кроме того, на совещании сообщили, что силы группировки «Центр» освободили от украинских вооруженных формирований населенные пункты Артемовка и Родинское в ДНР.

Президент заявил, что все задачи, поставленные перед российскими вооруженными силами в рамках специальной операции, успешно выполняются согласно плану. Он также отметил, что создание полосы безопасности на границе России и Украины идет с хорошими темпами.

Что касается Димитрова — это серьезный шаг к полному освобождению Донецкой Народной Республики

Владимир Путинпрезидент России

Также глава государства озвучил перспективы Вооруженных сил (ВС) России после освобождения города Гуляйполе в Запорожской области. По его словам, это создало условия для дальнейшего продвижения российских войск на запорожском направлении.

Материалы по теме:
«Враг будет разбит». Купянск находится под контролем ВС РФ. Командиры «Запада» рассказали, что происходит в городе
«Враг будет разбит». Купянск находится под контролем ВС РФ. Командиры «Запада» рассказали, что происходит в городе
Сегодня
«Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом! Правильно? Если уж Купянск под их контролем» Главные заявления Путина на прямой линии
«Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом! Правильно? Если уж Купянск под их контролем»Главные заявления Путина на прямой линии
19 декабря 2025

Альтернативный способ завершения конфликта на Украине

В ходе совещания Путин заявил, что, если Киев не готов решать конфликт на Украине мирным способом, Россия достигнет поставленных задач через специальную военную операцию. По его словам, сегодня киевский режим не демонстрирует готовности разрешить конфликт мирным путем.

И если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем

Владимир Путинпрезидент России

Как считает Путин, боевые действия на Украине не начались бы, если бы в Киеве послушали Россию.

Фото: РИА Новости

Освобождение населенных пунктов стало приговором от Путина

Российский военкор Александр Коц в своем Telegram-канале заявил, что освобождение территорий стало «приговором от Путина».

Короче, отличные новости ждут Зеленского при приземлении в Штатах

Александр КоцВоенкор «Комсомольской правды»

По его словам, таким образом завершилась одна из самых масштабных операций 2025 года по освобождению Красноармейско-Димитровской агломерации. При этом вторжение в Курскую область не смогло остановить продвижение группировки «Центр».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это приговор от Путина». Генштаб объявил о крупных успехах в зоне СВО. Российские войска пробиваются к Славянску

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Россияне запаниковали из-за одного нововведения

    Президент Финляндии высказался об урегулировании на Украине

    Путин заявил о сведении к нулю интереса России в отводе ВСУ по мере продвижения войск

    Путин встретился с Назарбаевым

    Победа Петра Яна принесла блогеру 1,2 миллиона долларов

    Украинский командир открестился от ответственности за прорыв российских войск в Гуляйполе

    Премьер Канады заявил Зеленскому о наличии условий для урегулирования конфликта

    Раскрыты подробности о взятии под контроль Гуляйполя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok