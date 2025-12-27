Реклама

03:08, 27 декабря 2025Мир

«У него ничего нет, пока я это не одобрю». Трамп анонсировал переговоры с Зеленским и понадеялся на встречу с Путиным

Трамп: У Зеленского ничего нет, пока США это не одобрят
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский ничего не имеет, пока Вашингтон это не одобрит. По данным Politico, глава Белого дома отнесся к предложенному украинским лидером мирному плану без особого энтузиазма и не спешит поддерживать его предложение.

У него ничего нет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что у него есть

Дональд ТрампПрезидент США

Зеленский, в свою очередь, заявил, что США предложили Украине гарантии безопасности на 15 лет с возможностью продлить их. При этом отметил, что Киеву нужно больше, чем 15 лет, и он надеется, что Трамп на это согласится.

Трамп анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским

Президент США заявил, что вскоре планирует провести разговор с российским главой Владимиром Путиным. Он выразил надежду, что сможет поговорить с президентом России «в ближайшее время, настолько скоро, насколько мне захочется».

Американский лидер также подтвердил предстоящую встречу с украинским лидером. Зеленский, в свою очередь, хочет, чтобы Трамп лично приехал на Украину. Он отметил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер готовы приехать на Украину для того, чтобы изложить преимущества мирного плана.

Я думаю, что, возможно, сам Трамп должен был бы посетить Украину, чтобы обосновать свою позицию

Владимир ЗеленскийПрезидент Украины

Зеленский также заявил, что надеется согласовать со своим американским коллегой прекращение украинского конфликта.

Зеленский заявил о готовности вынести на референдум весь мирный план

Президент Украины готов вынести на референдум весь мирный план при одном условии. По его словам, Россия должна согласиться на прекращение огня минимум на 60 дней.

Зеленский также заявил, что мирный план по Украине готов на 90 процентов.

Тот 20-пунктный план, над которым мы работали, на 90 процентов готов

Владимир ЗеленскийПрезидент Украины

Зеленский добавил, что для Киева важной целью является то, чтобы все было готово на все 100 процентов. По его словам, были подготовлены первые проекты нескольких документов. Но есть некоторые вопросы, которые необходимо обсудить на уровне президентов, пояснил он. Зеленский отдельно отметил, что обсудит с Трампом на предстоящей встрече гарантии безопасности Украины.

Европа не доверяет Трампу

В Европе опасаются, что встреча Зеленского с Трампом может иметь непредсказуемые последствия. По данным CNN, европейские лидеры считают нынешнюю динамику отношений между Киевом и Вашингтоном продуктивной. Однако их беспокоит, что исход любой встречи с президентом Соединенных Штатов непредсказуем. «С Трампом всегда приходится рисковать», — приводятся в материале слова одного из представителей НАТО.

Также сообщалось, что в Европе боятся обвинений президента Соединенных Штатов из-за урегулирования на Украине.

Среди европейских чиновников есть страх, что Трамп настолько теряет терпение из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах, что он может выйти из них, возложив вину на Украину и Европу за то, что они препятствуют соглашению

CNN

Трамп считает, что Европа занимается только разговорами об Украине, но ничего не делает для урегулирования конфликта. Кроме того, по данным Axios, некоторые люди в Белом доме считают Европу главным препятствием для мирной сделки по Украине.

