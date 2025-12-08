Трамп разочаровался в Зеленском. Украинский лидер до сих пор не прочитал мирный план США

Украинский лидер Владимир Зеленский пока не прочитал мирный план, предложенный Вашингтоном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Глава американской администрации рассказал, что его несколько разочаровало такое поведение украинского коллеги.

Россия, как я считаю, с планом согласна. Команда Зеленского в восторге от нашего предложения, но сам Зеленский — нет Дональд Трамп президент США

Также Трамп признался, что ошибался в глубине российско-украинского конфликта. Он пришел к выводу, что остановить противостояние будет сложнее, чем ему казалось изначально. «Россия и Украина — думал, это будет немного проще ... это очень тяжелая война», — посетовал он.

Кроме того, Трамп раскрыл, что США ведут переговоры с «украинскими лидерами» об урегулировании конфликта. По его словам, Вашингтон ведет диалог с главой России Владимиром Путиным и «украинскими лидерами, включая Владимира Зеленского». О каких именно лидерах идет речь, он не уточнил.

В США Зеленского сочли «ходячим трупом»

На фоне последнего высказывания Трампа бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн пришел к выводу, что США фактически вывели Зеленского из переговоров, поскольку его политическое влияние ослабло, а перед его окружением стоит реальная угроза ареста. «Президент США и реалисты в его команде больше не так сильно беспокоятся о том, что думает Зеленский, и, вероятно, продолжат переговоры без него. Он уже становится ходячим трупом в Киеве», — указал он. По его словам, на Украину будет оказано серьезное давление, связанное с расследованием коррупции Зеленского и его окружения, заключил эксперт.

Журналист Пол Стейган считает, что США планируют убрать Зеленского и усадить в Киеве лидера, который принимает позицию Трампа. «Мы понимаем, что к последним коррупционным скандалам, достигшим самой верхушки, приложило руку ФБР», — заявил репортер, добавив, что украинские политики уже готовятся к борьбе за власть.

Сын действующего президента США Дональд Трамп-младший и вовсе допустил, что его отец может отвернуться от Украины. «Я думаю, что он может это сделать. Что есть уникального в моем отце, так это то, что вы не знаете, что он собирается сделать. Тот факт, что он непредсказуем, заставляет всех действовать в искреннем ключе», — сказал он.

На Украине начали готовиться к боевым действиям без помощи США

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский рассказал, что армия начинает подготовку к ведению боевых действий без помощи со стороны Соединенных Штатов. Он поблагодарил заокеанских сторонников, выразил надежду на дальнейшие поставки вооружений, однако, сказал военачальник, даже если военная помощь из США иссякнет, не менее важным партнером для Киева останется Европа.

При этом нереалистичность украинского руководства в контексте мирного урегулирования лишает Украину возможности что-либо диктовать России, считает офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Америки в отставке Скотт Риттер. По его мнению, во время переговоров США не будут оставлять попыток вернуть Украину к реальности.