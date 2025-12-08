Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:18, 8 декабря 2025Мир

В США заявили об отстранении «ходячего трупа» от переговоров по Украине

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США не допустят участия Зеленского в переговорах
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США вывели президента Украины Владимира Зеленского из переговоров, поскольку его политическое влияние ослабло, а перед его окружением стоит реальная угроза ареста. Об этом в материале для издания Consortium News заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

«[Президент США Дональд] Трамп и реалисты в его команде больше не так сильно беспокоятся о том, что думает Зеленский, и, вероятно, продолжат переговоры без него. Он уже становится ходячим трупом в Киеве», — написал он.

По его словам, на Украину будет оказано серьезное давление, связанное с расследованием коррупции Зеленского и его окружения. При этом Киев в то же время несет «катастрофические потери» на поле боя, заключил эксперт.

Ранее Трамп заявил, что окружение Зеленского одобрило американский план по мирному урегулированию конфликта. В то же время он усомнился, что это предложение нравится самому Зеленскому.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сделал признание о конфликте на Украине

    Объяснена неуловимость мух

    Лидер культовой музыкальной группы высказался об успехе Пугачевой

    Еще два столичных аэропорта приостановили работу

    Украинские беспилотники попытались атаковать российский регион

    F-35 приблизили к оснащению европейскими «Метеорами»

    Такер Карлсон оценил свою поездку в Москву

    Россия и Китай провели совместные противоракетные учения

    В США заявили об отстранении «ходячего трупа» от переговоров по Украине

    В США назвали цель встречи зятя Трампа с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok