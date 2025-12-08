В США заявили об отстранении «ходячего трупа» от переговоров по Украине

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США не допустят участия Зеленского в переговорах

США вывели президента Украины Владимира Зеленского из переговоров, поскольку его политическое влияние ослабло, а перед его окружением стоит реальная угроза ареста. Об этом в материале для издания Consortium News заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

«[Президент США Дональд] Трамп и реалисты в его команде больше не так сильно беспокоятся о том, что думает Зеленский, и, вероятно, продолжат переговоры без него. Он уже становится ходячим трупом в Киеве», — написал он.

По его словам, на Украину будет оказано серьезное давление, связанное с расследованием коррупции Зеленского и его окружения. При этом Киев в то же время несет «катастрофические потери» на поле боя, заключил эксперт.

Ранее Трамп заявил, что окружение Зеленского одобрило американский план по мирному урегулированию конфликта. В то же время он усомнился, что это предложение нравится самому Зеленскому.