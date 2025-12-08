Трамп раскрыл отношение окружения Зеленского к мирному плану

Трамп: Окружение Зеленского одобрило проект мирного плана, а ему он не нравится

Окружение президента Украины Владимира Зеленского одобрило план по мирному урегулированию конфликта, предложенный США. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп, трансляция его выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

При этом он выразил сомнение, что самому Зеленскому нравится мирное предложение. «Не уверен, что Зеленский одобряет его. Его людям он понравился, а он его не прочел», — сказал Трамп.

Ранее глава США заявил, что немного разочарован тем, что Зеленский пока не ознакомился с мирным планом. Он также признался, что считал урегулирование конфликта между Россией и Украиной более легкой задачей, чем оказалось на самом деле.