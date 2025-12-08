Трамп разочаровался в поведении Зеленского

Трамп заявил, что Зеленский не прочитал мирный план США

Украинский лидер Владимир Зеленский пока не прочитал мирный план, предложенный Вашингтоном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, трансляция его выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

Глава американской администрации рассказал, что его немного разочаровало такое поведение украинского коллеги.

В ходе речи Трамп также признался, что ошибался в глубине российско-украинского конфликта. Он пришел к выводу, что остановить противостояние будет сложнее, чем ему казалось изначально.

Ранее Дональд Трамп-младший, сын действующего президента США, допустил, что его отец может отвернуться от Украины. Он также раскритиковал Зеленского за коррупцию в его администрации.