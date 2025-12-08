Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:50, 8 декабря 2025Мир

Трамп разочаровался в поведении Зеленского

Трамп заявил, что Зеленский не прочитал мирный план США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский пока не прочитал мирный план, предложенный Вашингтоном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, трансляция его выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

Глава американской администрации рассказал, что его немного разочаровало такое поведение украинского коллеги.

В ходе речи Трамп также признался, что ошибался в глубине российско-украинского конфликта. Он пришел к выводу, что остановить противостояние будет сложнее, чем ему казалось изначально.

Ранее Дональд Трамп-младший, сын действующего президента США, допустил, что его отец может отвернуться от Украины. Он также раскритиковал Зеленского за коррупцию в его администрации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сделал признание о конфликте на Украине

    Мизулина рассказала о желании детей покинуть Россию из-за Roblox

    Женщинам подсказали упражнение для развития сексуальности

    Россиянам рассказали об индексации страховых пенсий

    Трамп заявил о переговорах с «украинскими лидерами, включая Зеленского»

    Трамп разочаровался в поведении Зеленского

    Девушка завела крошечного котенка и получила «озеро собачьей мочи»

    Глава крупнейшего банка США рассказал о проблемах у Европы

    В Чехии жертвой вспышки гепатита А стали более 30 человек

    Главе Минтруда направили обращение о введении 13-й зарплаты медикам и педагогам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok