21:39, 7 декабря 2025

Сын Трампа предсказал действия своего отца в отношении Украины

Трамп-младший допустил, что его отец отвернется от Украины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Octavio Jones / Reuters

Дональд Трамп-младший, сын действующего президента США, допустил, что его отец может отвернуться от Украины. Такие действия в отношении Украины он предсказал на Дохийском форуме, передает газета Politico.

«Я думаю, что он может это сделать. Что есть уникального в моем отце, так это то, что вы не знаете, что он собирается сделать. Тот факт, что он непредсказуем, заставляет всех действовать в искреннем ключе», — сказал он.

Трамп-младший также раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за коррупцию в его администрации. По его словам, левые силы в США игнорируют эту проблему. «Зеленский стал [для них] почти божеством, он был выше всяких упреков», — заключил он.

Ранее сын Трампа удивился числу обеспеченных украинцев в Монако. «Половина суперкаров — Bugatti, Ferrari, вот это все — были с украинскими номерами. Мы действительно думаем, что все это было заработано на Украине?» — задался он вопросом.

