15:05, 7 декабря 2025

Сын Трампа удивился числу обеспеченных украинцев в Монако

Олег Давыдов
Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Сын президента США Дональд Трамп — младший удивился числу обеспеченных украинцев на дорогих автомобилях в Монако. Эту тему, как сообщает РИА Новости, он затронул в ходе выступления на форуме в Дохе.

«Этим летом я был со своей прекрасной девушкой Беттиной в Монако, и мы ездили там на машине. В обычный день половина суперкаров — Bugatti, Ferrari, вот это все — были с украинскими номерами. Мы действительно думаем, что все это было заработано на Украине?» — задался вопросом Трамп-младший.

В связи с этим он напомнил о бушующем на Украине коррупционном скандале, спровоцировавшем несколько значимых отставок. Бизнесмен дал понять, что находит это необычным с учетом того, восточноевропейское государство никогда не считалось богатым.

«Я был на Украине 20 лет назад. Там не было изобилия богатства, и тем не менее вы видите, как вторых лиц государства арестовывают за кражу сотен миллионов долларов», — заключил Трамп-младший.

Ранее сын американского лидера вступился за отца, объяснив критику мирных инициатив главы государства. По мнению Трампа-младшего, это объясняется военным лобби.

