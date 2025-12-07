Реклама

14:37, 7 декабря 2025Мир

Сын Трампа вступился за отца

Сын Трампа объяснил критику мирных инициатив отца военным лобби
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Mike Stewart / AP

Сын президента США Дональд Трамп-младший вступился за отца, объяснив критику его мирных инициатив. Как передает РИА Новости, в ходе своего выступления на Дохийском форуме он упрекнул в этом «влиятельные структуры», лоббирующие продолжение военных действий.

«Его критиковали, потому что мир не приносит деньги — деньги приносит война. И попытка быть тем, кто это решит, видимо, превращает тебя в мишень, потому что многие влиятельные структуры извлекли из этого огромную выгоду», — заявил Трамп-младший.

Ранее стало известно, что в 2024 году выросла выручка 77 из 100 крупнейших оружейных компаний. В денежном выражении она составила 679 миллиардов долларов (плюс 5,9 процента). Первые три места в рейтинге занимает производитель военной авиационной и ракетной техники Lokheed Martin (64,65 миллиарда долларов), производитель ракетных комплексов RTX Corporation (43,6 миллиарда) и поставщик электроники Northtrop Grumman (37,85 миллиарда).

