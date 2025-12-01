Производители оружия в мире стали больше зарабатывать

SIPRI: Выручка топ-100 мировых производителей оружия выросла на 6 процентов

В 2024 году выручка крупнейших мировых производителей оружия выросла. О том, что поставщики вооружений стали больше зарабатывать, со ссылкой на доклад Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI) сообщает газета «Ведомости».

За год выросла выручка 77 из 100 крупнейших оружейных компаний. В денежном выражении она составила 679 миллиардов долларов (плюс 5,9 процента). По словам сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрия Стефановича, сейчас торговля оружием ограничивается лишь мощностями производителей и финансовыми возможностями тех, кто приобретает вооружение.

Значительная часть компаний в топ-100 (39 фирм) зарегистрированы в США, за десять лет их число сократилось до минимума. В то же время в годовом выражении их выручка увеличилась на 3,8 процента, до 334 миллиарда долларов. Первые три места в рейтинге занимают американские производитель военной авиационной и ракетной техники Lokheed Martin (64,65 миллиарда долларов), производитель ракетных комплексов RTX Corporation (43,6 миллиарда) и поставщик электроники Northtrop Grumman (37,85 миллиарда). По словам директора Центра военно-экономических исследований ИМВЭС НИУ ВШЭ Прохора Тебина, высокие результаты американских компаний обусловлены высокой базой и восстановлением запасов оружия.

Ранее стало известно, что европейские производители оружия стали заманивать молодежь нестандартными путями.

По словам профессора международной безопасности в Городском университете Дублина Кристиана Каунерта, на фоне роста числа заказов компаниям нужно улучшить свой имидж и прибегнуть к «ребрендингу», чтобы быть более привлекательными для молодежи. Немецкий производитель военной техники и вооружения Rheinmetall AG стал раздавать презервативы с названием компании. Греческий поставщик приборов ночного видения Theon International Plc стал мотивировать соискателей занятиями йогой и языковыми курсами.