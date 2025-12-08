Реклама

Трамп сделал признание о конфликте на Украине

Трамп назвал конфликт между Россией и Украиной тяжелым
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп думал, что конфликт между Россией и Украиной будет легче разрешить, чем оказалось на самом деле. Он заявил об этом в Кеннеди центре, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Россия и Украина — думал, это будет немного проще ... это очень тяжелая война», — признался американский лидер.

Ранее глава США, комментируя переговоры по Украине, заявил, что РФ заинтересована в завершении конфликта. Он добавил, что Киев тоже желает урегулирования кризиса.

Перед этим Трамп пригрозил Киеву «сдерживанием» поддержки Украины, если президент страны Владимир Зеленский не примет мирный план. Он указал, что Зеленский «может продолжать воевать», но у Украины нет козырей

