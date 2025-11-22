Мир
Трамп пригрозил Украине в случае отказа Зеленского от мирного плана

Трамп: США сдержат поддержку Украины, если Зеленский не примет мирный план
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «сдержит» поддержку Украины, если украинский лидер Владимир Зеленский не примет мирный план. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

Американский президент отметил, что Зеленский «может продолжить воевать», но у Украины нет козырей.

Также Трамп намекнул, что Украине стоит поторопиться с принятием решения по мирному плану, поскольку грядущая зима будет холодной. Он также выразил надежду, что мир будет заключен уже скоро.

Зеленский официально получил от Вашингтона план мирного урегулирования конфликта 20 ноября. После этого он заявил, что намерен обсудить его с президентом США Дональдом Трампом.

