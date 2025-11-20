Бывший СССР
Зеленский получил мирный план США

Зеленский официально получил мирный план США
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yorgos Karahalis / AP

Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны мирный план урегулирования конфликта, разработанный администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает офис украинского президента в Telegram.

«Президент Украины очертил принципиальные основы, которые важны для нашего народа, и по итогам сегодняшней встречи [представители Киева и Вашингтона] договорились работать над пунктами плана так, чтобы это дало достойное окончание войны», — говорится в заявлении.

В офисе президента Украины уточнили, что Зеленский рассчитывает в ближайшие дни провести переговоры с Трампом. В ходе них он намерен обсудить имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, необходимые для урегулирования конфликта.

Ранее стало известно, что Россия и США согласовали проект прекращения боевых действий на Украине. Сообщалось, что документ включает 28 пунктов.

