Зеленский получил мирный план США

Зеленский официально получил мирный план США

Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны мирный план урегулирования конфликта, разработанный администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает офис украинского президента в Telegram.

«Президент Украины очертил принципиальные основы, которые важны для нашего народа, и по итогам сегодняшней встречи [представители Киева и Вашингтона] договорились работать над пунктами плана так, чтобы это дало достойное окончание войны», — говорится в заявлении.

В офисе президента Украины уточнили, что Зеленский рассчитывает в ближайшие дни провести переговоры с Трампом. В ходе них он намерен обсудить имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, необходимые для урегулирования конфликта.

Ранее стало известно, что Россия и США согласовали проект прекращения боевых действий на Украине. Сообщалось, что документ включает 28 пунктов.