Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:07, 30 мая 2026Бывший СССР

В Армении подтвердили продолжение поставок газа из России

Армянский министр Худатян подтвердил, что поставки газа из России продолжаются
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян заявил, что поставки газа из России в республику продолжаются. Об этом сообщает местное агентство News.am.

«Поставки из России продолжаются в естественном русле. Проблемных вопросов по этой части не видим», — заявил Худатян журналистам. По его словам, министерство находится в постоянном контакте с коллегами из «Газпрома», и рабочий процесс «продвигается нормально».

Также он подтвердил, что министерство получило сообщение из Москвы, что Россия может приостановить поставки природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов. В нем говорится, что соответствующее соглашение от декабря 2013 года может быть денонсировано в одностороннем порядке, если Армения продолжит процесс вступления в Евросоюз (ЕС).

Кроме того, Давид Худатян отметил, что в СМИ содержание письма раскрывается «намного острее».

Ранее в МИД РФ сообщили, что посла России в Армении Сергея Копыркина вызвали в Москву из-за действий армянских властей. Уточняется, что Копыркин нужен для консультации в связи с шагами армянского руководства, которые направлены на сближение с Евросоюзом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме ответили на угрозы Германии в адрес России

    В Армении подтвердили продолжение поставок газа из России

    В России чиновников оставят без ответственности за ошибочные «письма счастья»

    Испанский баскетболист специально промахнулся и спас команду от вылета

    Пилот истребителя выложил видео с самолетом Путина

    Пятилетняя девочка погладила кота и оказалась на операционном столе

    В МИД заявили о противоречивости заявлений Запада

    Китай пригрозил ЕС ответными мерами за новые торговые ограничения

    Врач раскрыла главного предвестника инсульта

    Назначена дата вскрытия туши горбатого кита по кличке Тимми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok