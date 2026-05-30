В Армении подтвердили продолжение поставок газа из России

Армянский министр Худатян подтвердил, что поставки газа из России продолжаются

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян заявил, что поставки газа из России в республику продолжаются. Об этом сообщает местное агентство News.am.

«Поставки из России продолжаются в естественном русле. Проблемных вопросов по этой части не видим», — заявил Худатян журналистам. По его словам, министерство находится в постоянном контакте с коллегами из «Газпрома», и рабочий процесс «продвигается нормально».

Также он подтвердил, что министерство получило сообщение из Москвы, что Россия может приостановить поставки природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов. В нем говорится, что соответствующее соглашение от декабря 2013 года может быть денонсировано в одностороннем порядке, если Армения продолжит процесс вступления в Евросоюз (ЕС).

Кроме того, Давид Худатян отметил, что в СМИ содержание письма раскрывается «намного острее».

Ранее в МИД РФ сообщили, что посла России в Армении Сергея Копыркина вызвали в Москву из-за действий армянских властей. Уточняется, что Копыркин нужен для консультации в связи с шагами армянского руководства, которые направлены на сближение с Евросоюзом.