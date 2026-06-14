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17:42, 14 июня 2026Экономика

Мошенники прописали в квартире россиянки почти 60 человек

Мошенники зарегистрировали в квартире екатеринбурженки 57 жителей Ингушетии
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Неизвестные взломали «Госуслуги» жительницы Екатеринбурга удаленно из Ингушетии и зарегистрировали в ее квартире 57 местных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

О виртуальном заселении 49-летняя жительница города узнала случайно. Из-за большого количества прописанных она получила счет за коммунальные услуги в размере 50 тысяч рублей.

Остановить «заселение» не помогали блокировки доступа и смена паролей. Чиновники сообщили, что доступ к учетной записи был восстановлен очно через центр обслуживания в Ингушетии, который позднее закрыли «за недобросовестную работу». Известно также, что часть из 57 прописанных обратилась в уральское подразделение Пенсионного фонда для получения пособий на 85 детей

Выселить незнакомцев не удается до сих пор. Женщина обратилась в полицию, но там отказались возбуждать уголовное дело, поскольку не смогли установить данные прописанных и оценить материальный ущерб.

Ранее мошенники взломали аккаунт «Госуслуг» у жительницы Назрани в Ингушетии и прописали в ее квартире 55 человек. На них оформляли пособия для детей и выплаты по беременности.

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