Мошенники прописали в квартире россиянки почти 60 человек

Мошенники зарегистрировали в квартире екатеринбурженки 57 жителей Ингушетии

Неизвестные взломали «Госуслуги» жительницы Екатеринбурга удаленно из Ингушетии и зарегистрировали в ее квартире 57 местных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

О виртуальном заселении 49-летняя жительница города узнала случайно. Из-за большого количества прописанных она получила счет за коммунальные услуги в размере 50 тысяч рублей.

Остановить «заселение» не помогали блокировки доступа и смена паролей. Чиновники сообщили, что доступ к учетной записи был восстановлен очно через центр обслуживания в Ингушетии, который позднее закрыли «за недобросовестную работу». Известно также, что часть из 57 прописанных обратилась в уральское подразделение Пенсионного фонда для получения пособий на 85 детей

Выселить незнакомцев не удается до сих пор. Женщина обратилась в полицию, но там отказались возбуждать уголовное дело, поскольку не смогли установить данные прописанных и оценить материальный ущерб.

Ранее мошенники взломали аккаунт «Госуслуг» у жительницы Назрани в Ингушетии и прописали в ее квартире 55 человек. На них оформляли пособия для детей и выплаты по беременности.