Мошенники прописали в квартире россиянки 55 человек

21:04, 14 мая 2026

Мошенники взломали аккаунт Госуслуг и прописали в квартире россиянки 55 человек
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Мошенники взломали аккаунт «Госуслуг» у жительницы Назрани и прописали в ее квартире 55 человек. Об этом сообщает пресс-слуба МВД России, передает «Пятый канал».

По данным ведомства, с июня по сентябрь 2025 года 37-летняя злоумышленница получила доступ к личному кабинету на госпортале жительницы Ингушетии. Используя эти данные, аферистка зарегистрировала на жилплощади пострадавшей 55 граждан России. С каждого из подставных жильцов мошенница взяла плату от 6,5 до 10 тысяч рублей.

После этого злоумышленница самостоятельно подавала заявления от имени зарегистрированных в квартире лиц — оформляла на них пособия для детей и выплаты по беременности.

Полиция провела обыски у подозреваемой. В результате были найдены технические устройства, при помощи которых мошенники взламывали аккаунт, 45 паспортов жителей Дагестана и доверенности от их имени. В отношении женщины возбудили уголовные дела по двум статьям: «Фиктивная регистрация гражданина России по месту жительства» и «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Ранее россиян предупредили о мошеннических схемах вокруг капремонта.

