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17:40, 14 июня 2026Силовые структуры

В российском регионе две бойцовские собаки покусали ребенка

В Севастополе две бойцовские собаки покусали 6-летнюю девочку
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Две собаки бойцовской породы покусали девочку в Севастополе. Об этом рассказало управление МВД по российскому региону в Telegram.

Сообщается, что 12 июня в полицию обратилась 37-летняя местная жительница, которая заявила, что ее дочь пострадала в результате нападения собак. По словам матери, она вместе с подругой, восьмилетним сыном и шестилетней дочерью отправилась на прогулку в сквер на улице Николая Музыки. Пока дети катались на самокатах, женщины зашли в кафе рядом, чтобы купить кофе. Через несколько минут они услышали крик ребенка и сразу же выбежали из заведения.

Выяснилось, что две бойцовские собаки, которых выгуливали без поводков и намордников, покусали девочку за лицо и предплечье. На место вызвали медиков. Пострадавшей оказали всю необходимую помощь, ее жизни ничего не угрожает.

Полиция опросила очевидцев и сейчас устанавливает все обстоятельства и причины происшествия, а также личность и местонахождение владельца собак. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Кабардино-Балкарии стая собак набросилась на девушку, которая гуляла со своим псом. Уточнялось, что животных спугнул подъехавший служебный автомобиль ДПС.

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