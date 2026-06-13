Стая собак набросилась на девушку с питомцем в российском регионе и попала на видео

Стая собак набросилась на девушку с питомцем в Кабардино-Балкарии и попала на видео

Стая собак набросилась на девушку с питомцем в российском регионе и попала на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в городе Прохладном, Кабардино-Балкария. На размещенных кадрах видно, как животные с лаем бегают вокруг россиянки, которая выгуливает своего пса. Собак спугнул подъехавший служебный автомобиль ДПС, после чего героиня ролика перешла на другую сторону улицы.

Ранее в июне бездомные собаки напали на одного из богатейших российских экс-депутатов заксобрания Челябинской области Алексея Денисенко.