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20:22, 13 июня 2026Россия

Стая собак набросилась на девушку с питомцем в российском регионе и попала на видео

Стая собак набросилась на девушку с питомцем в Кабардино-Балкарии и попала на видео
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Стая собак набросилась на девушку с питомцем в российском регионе и попала на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в городе Прохладном, Кабардино-Балкария. На размещенных кадрах видно, как животные с лаем бегают вокруг россиянки, которая выгуливает своего пса. Собак спугнул подъехавший служебный автомобиль ДПС, после чего героиня ролика перешла на другую сторону улицы.

Ранее в июне бездомные собаки напали на одного из богатейших российских экс-депутатов заксобрания Челябинской области Алексея Денисенко.

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