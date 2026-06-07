Бездомные собаки напали на одного из богатейших российских экс-депутатов Денисенко

Бездомные собаки напали на одного из богатейших российских экс-депутатов заксобрания Челябинской области Алексея Денисенко. Об этом сообщает Baza в Telegram.

Известно, что политик выгуливал собаку на северо‑западе Челябинска, когда на нее набросились трое бездомных животных. Денисенко бросился защищать пса, в результате чего те переключились на него. В результате чиновник получил пять ран на руках и ногах, которые пришлось зашивать. Кроме того, в травмпункте пострадавшему сделали прививки от бешенства.

Бывший депутат подчеркнул, что действующее законодательство лишь вынуждает тратить бюджет на отлов и стерилизацию бездомных животных. Отмечается, что региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в июне в российском регионе бездомные собаки напали на двоих детей и прокусили им ногу и ухо. После неудачной прогулки детям 8 и 9 лет потребовалась медицинская помощь.