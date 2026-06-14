Умер освобождавший заложников в Буденновске бывший командир «Альфы»

Умер бывший командир «Альфы» Гусев, командовавший спецподразделением в Буденновске

В возрасте 79 лет умер генерал-лейтенант в отставке, бывший командир «Альфы» Александр Гусев, о чем сообщила ассоциация ветеранов подразделений спецназа. Он скончался 13 июня.

Там рассказали, что Гусев служил в органах госбезопасности с 1968 года. Он более 20 лет отдал службе в отдельном Краснознаменном Кремлевском полку специального назначения КГБ СССР, пройдя путь от командира взвода до заместителя коменданта Московского Кремля.

Спецподразделение «Альфа» он возглавлял с января 1995 по 1998 год. Под его руководством были успешно проведены многие спецоперации по освобождению заложников. ТАСС добавляет, что он в том числе командовал подразделением во время захвата заложников в больнице Буденновска в 1995 году, руководил операциями по освобождению автобусов с заложниками в Махачкале и на Москворецком мосту в Москве, в аэропортах Домодедово и Шереметьево-1, а также по обезвреживанию террориста у шведского посольства в Москве.

За время службы он был удостоен ордена Красной Звезды, медали «За боевые заслуги» и других наград. В 1999 году он уволился с военной службы.