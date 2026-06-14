Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:53, 14 июня 2026Силовые структуры

Умер освобождавший заложников в Буденновске бывший командир «Альфы»

Умер бывший командир «Альфы» Гусев, командовавший спецподразделением в Буденновске
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Мусаэльян / ТАСС

В возрасте 79 лет умер генерал-лейтенант в отставке, бывший командир «Альфы» Александр Гусев, о чем сообщила ассоциация ветеранов подразделений спецназа. Он скончался 13 июня.

Там рассказали, что Гусев служил в органах госбезопасности с 1968 года. Он более 20 лет отдал службе в отдельном Краснознаменном Кремлевском полку специального назначения КГБ СССР, пройдя путь от командира взвода до заместителя коменданта Московского Кремля.

Спецподразделение «Альфа» он возглавлял с января 1995 по 1998 год. Под его руководством были успешно проведены многие спецоперации по освобождению заложников. ТАСС добавляет, что он в том числе командовал подразделением во время захвата заложников в больнице Буденновска в 1995 году, руководил операциями по освобождению автобусов с заложниками в Махачкале и на Москворецком мосту в Москве, в аэропортах Домодедово и Шереметьево-1, а также по обезвреживанию террориста у шведского посольства в Москве.

За время службы он был удостоен ордена Красной Звезды, медали «За боевые заслуги» и других наград. В 1999 году он уволился с военной службы.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Великобритания перехватила танкер в Ла-Манше, назвав его частью «теневого флота» России. Как отреагировали в Москве?

    В России раскрыли влияющий на наступление армии в зоне СВО фактор

    Хиддинк прокомментировал обвинения в употреблении допинга Россией на Евро-2008

    Россиянам назвали способы защитить аккаунт в мессенджере от угона

    Розовая дверь звезды Rolling Stones не понравилась властям Лондона

    Умер освобождавший заложников в Буденновске бывший командир «Альфы»

    Назван срок ультиматума Навроцкого Зеленскому

    Клычков показал начинку ударившего по дому в Орле дрона ВСУ

    Девушка показала действия мужа с щеткой для бровей и смутила зрителей

    В российском регионе прошел «нефтяной дождь» после атаки беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok