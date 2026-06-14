В России раскрыли влияющий на наступление армии в зоне СВО фактор

Депутат Чепа допустил, что атаки украинских дронов немного сдерживают наступление ВС РФ

Атаки украинских беспилотников немного сдерживают наступление Вооруженных сил России (ВС РФ), допустил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» депутат объяснил, что аккуратность связана с желанием военачальников минимизировать потери в составе и технике.

«Сегодня действиями беспилотных систем сдерживаются наступательные действия армии. Чтобы не нести значительные потери, которые могут быть. Наступление последние месяцы носит относительно сдержанный характер. Тем не менее оно идет каждый день. И территории освобождаются каждый день», — рассказал Чепа.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские подразделения вышли на северо-западные окраины Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Отмечается, что российским войскам удалось установить контроль над Северным, Центральным, Коммунальным и Южным районами населенного пункта.

В ночь на 14 июня силы противовоздушной обороны сбили 249 украинских БПЛА над российскими регионами.

