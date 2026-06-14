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12:44, 14 июня 2026Россия

Подразделения российский войск продвинулись в Красном Лимане

МО: ВС России вышли на северо-западные окраины Красного Лимана
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские подразделения вышли на северо-западные окраины Красного Лимана. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики российские войска вышли на северо-западные окраины города», — указано в сообщении.

Отмечается, что российским войскам удалось установить контроль над Северным, Центральным, Коммунальным и Южным районами населенного пункта.

Ранее в Минобороны сделали заявление после ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы. По данным ведомства, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 249 украинских БПЛА в течение ночи.

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