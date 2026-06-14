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17:35, 14 июня 2026Спорт

ФИФА выплатит полный гонорар не допущенному на ЧМ-2026 арбитру

ФИФА выплатит полный гонорар не допущенному на ЧМ-2026 арбитру Омару Артану из Сомали
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Feisal Omar / Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) выплатит полный гонорар не допущенному на ЧМ-2026 арбитру Омару Артану из Сомали. Об этом сообщает журналист Майки Джуниор на своей странице в Х.

Отмечается, что ФИФА выплатит Артану не только гонорар за работу, но и все причитающиеся бонусы. Сумма выплат не уточняется.

Ранее сообщалось, что Артан обслужит матч Суперкубка УЕФА между ПСЖ и «Астон Виллой». Игра пройдет 12 августа в австрийском Зальцбурге.

34-летний Артан должен был обслуживать матчи ЧМ-2026, но власти США отказали ему во въезде в страну. В ФИФА заявили, что не будут вмешиваться в ситуацию. «ФИФА не участвует в миграционных процессах принимающей страны, включая рассмотрение визовых вопросов, и была проинформирована властями о том, что статус Артана не будет изменен в ближайшее время», — сказано в заявлении организации.

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