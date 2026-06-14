Rzeczpospolita: Навроцкий может лишить Зеленского ордена Белого Орла в ближайшие дни

Президент Польши Кароль Навроцкий может лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в ближайшие дни. Об этом пишет издание Rzeczpospolita.

Как отмечает издание, президент Польши взял паузу для демонстрации того, что решение сделано «не на эмоциях», а его отмена может произойти только в том случае, если Киев переименует подразделение, которое привело к скандалу.

«Что могло бы убедить президента Навроцкого изменить свою отставку вместо отмены приказа? Мы слышим, что речь идет лишь о переименовании воинской части с "Герои УПА (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России)" на другое», — пишет издание.

Ранее Зеленский присвоил указанное наименование Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. На счету Украинской повстанческой армии множество преступлений, включая Волынскую резню — массовое уничтожение польского населения в 1943 году.