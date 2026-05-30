Стрелявшего по рейсовым автобусам мужчину задержали в Петербурге

Полиция Петербурга сообщила о задержании мужчины, стрелявшего по автобусам из пистолета

В Санкт-Петербурге был задержан мужчина, стрелявший из пистолета по рейсовым автобусам. Об этом сообщает городское управление МВД в Telegram.

«Поводом для проверки стало сообщение в полицию, поступившее 24 мая от водителя общественного транспорта, о повреждении стекол на двух автобусах, находившихся на остановке общественного транспорта на Витебском проспекте», — говорится в публикации.

Отмечается, что водитель услышал звуки выстрелов, после чего заметил отъезжающий автомобиль и разбитые стекла автобусов. У задержанного сотрудниками полиции 23-летнего подозреваемого был изъят пневматический пистолет. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.

