Пилот истребителя выложил видео с самолетом Путина

Пилот ВВС Казахстана Джуманов, сопровождавший борт с Путиным, выложил видео

Пилот Военно-воздушных сил (ВВС) Республики Казахстан Азимбек Джуманов, сопровождавший за штурвалом истребителя самолет президента России Владимира Путина во время визита в Астану, выложил в соцсети видео полета под песню «Матушка-земля». Запись казахстанского летчика опубликовал Life.

На кадрах виден пилот, его самолет летит рядом с президентским бортом.

Летчик сопроводил ролик смайликами с флагами двух стран и подписал: «Первыми поприветствовали президента Российской Федерации».

Президент России прибыл в Казахстан в среду, 27 мая. Церемонию встречи глав государств открыл пролет истребителей над Астаной.

В ходе визита Владимир Путин провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана и сделали заявления для СМИ.