Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

В ходе визита президент России встретится с казахстанским коллегой. Он также примет участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что особые отношения Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева позволяют вести конструктивный диалог по насущным вопросам. Он также отметил, что главы государств при встрече обсудят ряд совместных проектов двух стран.