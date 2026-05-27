17:29, 27 мая 2026Бывший СССР

Путин прибыл в Казахстан

Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

«Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом», — говорится в сообщении.

В ходе визита президент России встретится с казахстанским коллегой. Он также примет участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что особые отношения Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева позволяют вести конструктивный диалог по насущным вопросам. Он также отметил, что главы государств при встрече обсудят ряд совместных проектов двух стран.

