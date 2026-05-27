В Кремле раскрыли детали отношений Путина и Токаева

12:18, 27 мая 2026Бывший СССР

Песков: Особые отношения Путина и Токаева позволяют вести конструктивный диалог
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости / POOL

Особые отношения президента России Владимира Путина и его казахского коллеги Касым-Жомарта Токаева позволяют вести конструктивный диалог по насущным вопросам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«У них особые личные отношения, которые позволяют весьма конструктивно, продуктивно и откровенно обсуждать самые насущные вопросы и двусторонних отношений, и международной повестки», — рассказал он.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что Путин и Токаев в четверг обсудят ряд совместных проектов двух стран. По его словам, в ходе встречи также запланированы презентации «основных прорывных проектов» в рамках двусторонних отношений.

Владимир Путин посетит Казахстан 27-28 мая. В ходе визита он также примет участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

