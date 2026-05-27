Агент анонсировал скорый переход самого дорогого футболиста России в ПСЖ

Агент Гурцкая анонсировал скорый переход Батракова в ПСЖ

Футбольный агент Тимур Гурцкая на канале «Это футбол, брат» во «ВКонтакте» высказался о возможном трансфере полузащитника московского «Локомотива» и сборной России Алексея Батракова в парижский ПСЖ.

По словам агента, переход россиянина во французскую команду как никогда близок. При этом Гурцкая допустил, что сразу после трансфера ПСЖ отдаст Батракова в аренду.

Ранее Батраков был назван самым дорогим футболистом России, по версии портала Transfermarkt. Полузащитник подорожал на три миллиона евро и теперь оценивается в 28 миллионов.

В апреле 2026 года скауты французского ПСЖ просматривали Батракова во время матча «Локомотива» с «Зенитом». Уточнялось, что парижский клуб рассматривает кандидатуру полузащитника наряду с несколькими другими игроками. В сезоне-2025/26 игрок забил 17 мячей и отдал 12 передач в 36 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.