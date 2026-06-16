Политик Парович призвал Россию перестать поддерживать президента Сербии Вучича

России стоит перестать поддерживать президента Сербии Александра Вучича. С таким призывом в интервью RTVI выступил сербский оппозиционный политик Мирослав Парович, говоря об участии Сербии в учениях НАТО.

По его словам, сложившаяся вокруг сербского лидера группа влияния создает в России его образ как союзника, а на самом деле политика Белграда ориентирована на сближение с западными странами. При этом он считает, что Вучич полностью движется в сторону политического Запада, и вопрос стоит лишь в том, станет пунктом назначения Брюссель или Вашингтон.

Он добавил, что дальнейшая динамика отношений между Москвой и Белградом будет зависеть от позиции российской стороны и ее оценки текущих политических процессов в Сербии.

«Как оппозиционный политик могу сказать, что на российском руководстве сейчас лежит большая ответственность за дальнейшую динамику развития отношений между двумя странами. Если они продолжат нынешнюю практику поддержки Вучича, они помогут ему привести Сербию в НАТО голосами пророссийского населения», — сказал политик.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что участие Сербии в учениях НАТО не вызывает радости. В мае Сербия и Североатлантический альянс провели полевые учения с участием около 600 военных.