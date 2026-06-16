Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:51, 16 июня 2026Мир

Оппозиция Сербии обратилась с призывом к России

Политик Парович призвал Россию перестать поддерживать президента Сербии Вучича
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)
СюжетНаселение России:

Фото: mareandmare / Shutterstock / Fotodom

России стоит перестать поддерживать президента Сербии Александра Вучича. С таким призывом в интервью RTVI выступил сербский оппозиционный политик Мирослав Парович, говоря об участии Сербии в учениях НАТО.

По его словам, сложившаяся вокруг сербского лидера группа влияния создает в России его образ как союзника, а на самом деле политика Белграда ориентирована на сближение с западными странами. При этом он считает, что Вучич полностью движется в сторону политического Запада, и вопрос стоит лишь в том, станет пунктом назначения Брюссель или Вашингтон.

Он добавил, что дальнейшая динамика отношений между Москвой и Белградом будет зависеть от позиции российской стороны и ее оценки текущих политических процессов в Сербии.

«Как оппозиционный политик могу сказать, что на российском руководстве сейчас лежит большая ответственность за дальнейшую динамику развития отношений между двумя странами. Если они продолжат нынешнюю практику поддержки Вучича, они помогут ему привести Сербию в НАТО голосами пророссийского населения», — сказал политик.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что участие Сербии в учениях НАТО не вызывает радости. В мае Сербия и Североатлантический альянс провели полевые учения с участием около 600 военных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский и Трамп встретились в Европе. Президенты сделали заявления о конфликте на Украине и переговорах с Россией

    Бомбоубежища выставили на продажу в российском городе

    Названа повышающая риск развития жировой болезни печени привычка

    Раскрыты новые подробности о последствиях удара ВСУ по одному из символов Севастополя

    В российском заповеднике засняли свидание краснокнижных животных

    В Кремле ответили на вопрос об обсуждении Путиным и Трампом встречи с Зеленским

    Туристка описала быт в древнем городе Египта фразой «открыл дверь, выставил жопу, покакал»

    Шурыгина попыталась сбежать из России на Бали

    Ушаков анонсировал международные переговоры Путина

    Зеленский заявил о планах произвести десятки миллионов беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok