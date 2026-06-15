Глава СВР оценил первые совместные маневры Сербии и НАТО

Глава СВР Нарышкин: Участие Сербии в учениях НАТО не вызывает у меня радости

Участие Сербии в учениях НАТО не вызывает радости. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью ТАСС.

«Я бы сказал так: у меня это радость не вызывает», — ответил глава СВР на просьбу оценить первые в истории совместные маневры Белграда и Североатлантического альянса.

В мае Сербия и блок провели полевые учения с участием около 600 военных. В течение почти двух недель личный состав сербских вооруженных сил тренировался вместе с военнослужащими стран альянса, отрабатывая сценарии, «направленные на укрепление военной координации и развитие сотрудничества».

Ранее эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Милан Лазович в беседе с «Лентой.ру» заявил, что первые совместные учения Сербии и НАТО не стыкуются с логикой в связи с наличием у сербского народа исторической травмы после бомбардировок Югославии силами блока в 1999 году, а также с закрепленным в конституции страны нейтральным статусом.

«Здесь преобладают экономические причины и политическая логика нескатывания к открытой конфронтации Белграда с НАТО», — пояснил эксперт.