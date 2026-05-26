Названы самые дорогие футболисты РПЛ

Игрок «Локомотива» Батраков стал самым дорогим футболистом чемпионата России

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков подорожал на три миллиона евро и теперь оценивается в 28 миллионов евро. Самых дорогих футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) назвал портал Transfermarkt.

После завершения сезона-2025/26 портал обновил стоимость игроков РПЛ, и Батраков стал самым дорогим футболистом чемпионата России. Второе место в рейтинге делят сразу два игрока с оценкой в 25 миллионов евро: полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк, чья стоимость выросла на 5 миллионов, и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Среди других заметных изменений: вингер петербургского «Зенита» Педро подорожал на 3 миллиона евро до 20 миллионов, нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прибавил 2 миллиона и теперь стоит 17 миллионов, а полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов увеличил свою стоимость на 2,5 миллиона, до 7,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что руководство «Зенита» захотело купить Батракова. Отмечалось, что сине-бело-голубые готовятся сделать «Локомотиву» предложение грядущим летом.