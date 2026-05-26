17:42, 26 мая 2026

Готовность российских компаний нанимать новых сотрудников оценили

Елизавета Городищева
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В I квартале 2026 года дефицит кадров в России продолжал постепенно сокращаться, однако обеспеченность работниками все еще остается крайне низкой по сравнению с периодом до 2022 года. Такие выводы содержатся в информационно-аналитическом комментарии Центрального банка «Мониторинг предприятий».

Как полагает регулятор, проблема дефицита кадров в стране продолжает уходить на второй план. Наиболее острая нехватка сотрудников по-прежнему наблюдается у предприятий сельского хозяйства и электроэнергетики. Кроме того, ухудшилась обеспеченность кадрами в транспортировке и хранении.

«Планы компаний по найму работников на II квартал в целом по экономике стали более умеренными и достигли минимума с III квартала 2020 года. В отраслевом разрезе рост численности работников ожидается в розничной торговле и торговле автотранспортными средствами, водоснабжении, а заметное сокращение — в добыче полезных ископаемых», — гласит комментарий ЦБ.

Также оказалось, что, несмотря на сохраняющуюся напряженность на рынке труда, большинство предприятий (80 процентов) не планируют повышать зарплату во II квартале.

По мнению члена комитета Государственной думы по труду Светланы Бессараб, для преодоления экономических последствий сокращения населения необходимо снять все ограничения для работы пенсионеров и ускорить роботизацию производства.

