И. о. постпреда России при ЕС Малаяна вызвали в дипломатическую службу ЕС

Постпредство России при Европейском союзе (ЕС) подтвердило вызов и. о. постпреда Карена Малаяна в дипломатическую службу Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

«Можем подтвердить [вызов]. И. о. постпреда России при ЕС Карена Малаян довел до есовской стороны содержание заявления МИД России от 25 мая 2026 года в связи с ударами вооруженных формирований киевского режима по гражданскому населению России», — говорится в сообщении.

По данным агентства, российский представитель передал информацию о террористической атаке на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске, включая фотоматериалы с места событий.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Запад в извращении удара по Старобельску. По ее словам, в информационном пространстве Запада эту трагедию «поставили с ног на голову».