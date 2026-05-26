Экономика
19:19, 26 мая 2026

В Москве девочка не убрала фекалии за собакой и получила сотрясение мозга

Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве ребенок получил сотрясение мозга, поссорившись с соседкой из-за неубранных за собакой фекалий. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на территории одного из жилых комплектов. 13-летняя Николь выгуливала собаку и не смогла за ней убрать, так как не взяла с собой специальные пакеты. Это заметила 37-летняя соседка Алина. Женщина потребовала убрать фекалии и пристыдила девочку, засняв разговор на камеру телефона.

В ответ Николь начала оскорблять соседку, после чего Алина обругала ее матом и заявила, что если девочка продолжит ругаться на взрослых нецензурными словами, то «получит по щам». По словам матери ребенка, после этого Алина ударила подростка по голове. Девочка отбежала в сторону и вызвала скорую помощь, которая доставила ее в больницу.

Врачи диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга. Мать ребенка написала заявление в полицию на соседку. При этом женщина утверждает, что не била ребенка. Она также подала заявление — о ложном доносе.

Ранее житель Китая поссорился с соседом и решил напугать его привидениями. Он транслировал завывания призраков по 10 часов в день.

