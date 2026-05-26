19:27, 26 мая 2026

Россиянин захватил машину скорой помощи и атаковал прохожих

В Воронеже мужчина захватил машину скорой помощи и атаковал прохожих
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

В Воронеже 23-летний молодой человек захватил машину скорой помощи и атаковал прохожих. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, россиянин приехал в гости к своему другу, и они стали распивать спиртное. Вскоре между ними возник конфликт, во время которого молодой человек вышел из дома и, увидев машину товарища, решил ее разбить и поджечь.

После этого он вызвал скорую помощь, желая на ней скрыться, однако прибывшие медики отказались его забирать. Тогда молодой человек сам запрыгнул в скорую и стал отбиваться огнетушителем, в том числе попадая в прохожих. В результате россиянина задержали. Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества.

Ранее сообщалось, что в Башкирии 22-летний обвиняемый принес на заседание в суд шаурму с наркотиками.

