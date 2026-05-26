13:51, 26 мая 2026Силовые структуры

Шаурму с наркотиками попытались пронести на заседание в российский суд

В Башкирии 22-летний обвиняемый принес на заседание в суд шаурму с наркотиками
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: siamionau pavel / Shutterstock / Fotodom

В Башкирии 22-летний обвиняемый принес на заседание в суд шаурму с наркотиками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Мужчина проходил досмотр и на вопрос пристава о наличии запрещенных предметов ответил, что «запрещенки с собой не имеется». После этого он сложил на лучевую досмотровую установку свои вещи, в числе которых был пакет с шаурмой. На экране судебные приставы заметили, что внутри шаурмы есть посторонние предметы — это оказались свертки с наркотическим веществом.

Мужчину передали полиции. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков.

Ранее сообщалось, что турист с 15 флаконами наркотиков попался таможенникам в аэропорту Москвы.

